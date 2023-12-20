Kastamonu'da banka hesabına yanlışlıkla 635 bin TL gönderildi: İade etti Kastamonu’da banka hesabına yanlışlıkla 635 bin TL gönderildiğini fark eden Ramazan Ahlatçıoğlu, açıklama kısmının boş bırakılmasına rağmen tutanak tutturarak parayı sahibine iade etti. Vatandaşlık görevini yaptığını belirten vatandaş, "Art niyetli birisi olsaydık, bu parayı bizden kesinlikle alamazdı" dedi.

İHA

Kastamonu’da ticaretle uğraşan 41 yaşındaki Ramazan Ahlatçıoğlu, telefonundaki “Hesabınıza 635 bin TL geldi” bildirimini görünce şoke oldu.

Ahlatçıoğlu, Bayram Kılıç isimli bir vatandaş tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı incelediği sırada banka şubesinden arandı. Paranın iadesini istediklerini beyan eden banka şubesindeki personele, parayı iade edeceğini söyledi.

Son günlerde yaşanan dolandırıcılık ve hesaplara illegal paraların aktarılmasından şüphelenen Ramazan Ahlatçıoğlu, Kastamonu Adalet Sarayına giderek Cumhuriyet savcısıyla görüştü.

Adliyede tutanak tutturan Ramazan Ahlatçıoğlu, açıklama kısmı boş bırakılan ve dekontun üzerinde hiçbir bilginin olmadığı 635 bin TL’yi, kendisine gönderilen hesaba iade etti.

Parayı iade ettikten sonra Bayram Kılıç ile de görüşen Ahlatçıoğlu, şahsa uyarılarda bulunarak başka bir hesaba para gönderirken dekonta açıklama eklemesi yönünde tavsiyede bulundu.

"Savcılığa giderek açıklama kısmında herhangi bir not bırakılmadan tarafıma para transferi yapıldığını izah ettim"

Yaşanan olayı anlatan Ramazan Ahlatçıoğlu, “Telefonuma bakarken o sırada bir para transferi olduğunu gördüm. Hesaplarımı incelediğim zaman tanımadığım bir şahıstan tarafıma para transferi yapıldığının farkına vardım. Araştırmak üzere hesaplarıma bakarken bankadan arandım. Banka personeli kadın, yanlış bir işlem olduğunu ve kendilerine aktarılan bir paranın sahibinin yanında olduğunu ve parayı geri aktarmamızı istedi. Tabii ki günümüz şartlarında bir sürü illegal işler döndüğü için açıklaması olmayan bir parayı direkt olarak geri iade etmek istemedik. Bunun neticesinde savcılık ile görüşmek istedim. Savcılığa giderek açıklama kısmında herhangi bir not bırakılmadan tarafıma para transferi yapıldığını izah ettim. Bunun neticesinde doğabilecek sorumluluklardan üzerimize herhangi bir şekilde bizlere yansımasını istemediğimiz için ne yapmamız gerektiğini sordum. Bunun üzerine savcı beyin talimatıyla bir tutanak tutularak parayı kayıtlara geçtik. Ondan sonra ben, vatandaşın parasını iade ettim.” dedi.

"Kendisine parasını iade ettik"

Para transferi yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Ahlatçıoğlu, “Kişiler arasında yapılacak olan ticaretlerde, para transferlerinde muhakkak açıklama kısmına ne için paranın gönderildiğini belirtmeleri gerekiyor. Bu para ark niyetli bir şahsın hesabına geçmiş olsaydı imkanı yok, zaten geri alamazlardı bu parayı. Gönderen arkadaş da 25-30 yaşları arasında genç bir arkadaşımız. O da ticaret ile uğraşıyormuş. Bizler, kendisine parasını iade ettik. Gençlere tavsiyemiz, bu tarz bankacılık işlemlerinde nereye ve kime para göndereceklerini doğru bir şekilde açıklama kısmına beyan etsinler. Arkadaş araç alıp sattığını bizlere beyan etmişti. Bu arkadaşımızda araç almasına rağmen açıklama kısmına hiçbir şey belirtmemiş. Kimden aldığına dair ya da kime gönderdiğine dair hiçbir şeyi belirtmemiş. Bu tarz gönderimlere dikkat edelim ki ark niyetli bir kişiye denk geldiğimiz zaman sıkıntı yaşamayalım. Asıl bizim vermek istediğimiz mesajımız budur.” diye konuştu.

"İnsanların anlık dikkatsizliğinden ya da zafiyetinden kendi şahsımıza para geçirecek bir insan değiliz"

Vatandaşlık görevini yaparak parayı iade ettiğini kaydeden Ahlatçıoğlu, “Bu tarz paraların bizler için bir önemi yok. İnsanların anlık dikkatsizliğinden ya da zafiyetinden kendi şahsımıza para geçirecek bir insan değiliz. Bizler de bu bilinçle iyi niyetimizden dolayı arkadaşımıza parasını iade ettik. Akabinde de arkadaşımız bizlere teşekkür etti. Bizler insanlık görevimizi yerine getirdik. Günümüz teknoloji çağı, yaptığımız tüm para transferlerini dikkatli bir şekilde yapalım. Ark niyetli kişilere de böyle fırsatlar vermeyelim.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)