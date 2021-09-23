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    Kırıkkale'de koronavirüslü yolcu taşıyan sürücünün bahanesi ekipleri şaşırttı

    PCR testi pozitif olan üniversite öğrencisini aracına alan şoför, 'Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon' şeklinde savunma yaptı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 16:16
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    Kırıkkale'de koronavirüslü yolcu taşıyan sürücünün bahanesi ekipleri şaşırttı

    Ankara-Kırıkkale arasında sefer yapan Fatih K. idaresindeki 71 ACC 280 plakalı yolcu minibüsü, jandarma ekipleri tarafından trafik kontrol noktasında durduruldu.

    Ekipler sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

    Araç içerisinde bulunan yolculardan 22 yaşındaki Şakir Ü’nün, koronavirüs PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

    Ekipler kontrol noktasına İl Salgın Denetim ekiplerini çağırdı.

    İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan genç çocuğa ve minibüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı.

    Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Şakir U, işlemlerin ardından karantinaya alındı. Karantinasının sona ermesine 5 gün kaldığı ve ucuz ev kiralamak için erken gittiği öğrenildi.

    Kırıkkale de koronavirüslü yolcu taşıyan sürücünün bahanesi ekipleri şaşırttı #1

    "BENİM HES KODU YAPMA ŞANSIM YOK"

    Filyasyon ekiplerine açıklama yapan sürücü Fatih K., “Arkadaşımızın bizi uyarması gerekiyor. Benim kontrol etme şansım yok. Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır. Benim sizin bu telefondan alma durumum yok. Alamadığım için kontrol edemedim. Aracımızdaki birçok yolcunun telefonu eski. Eski telefonlarda HES kodu yazmıyor” diyerek kendini savundu.

    Kırıkkale de koronavirüslü yolcu taşıyan sürücünün bahanesi ekipleri şaşırttı #2

    Kırıkkale de koronavirüslü yolcu taşıyan sürücünün bahanesi ekipleri şaşırttı #3

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    Kırıkkale de koronavirüslü yolcu taşıyan sürücünün bahanesi ekipleri şaşırttı #6

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