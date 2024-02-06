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Kocaeli'de çocuğunu okuldan almaya giderken öldürüldü: Babası darbetti, oğlu bıçakladı

Kocaeli'de çocuğunu okuldan almaya giderken öldürüldü: Babası darbetti, oğlu bıçakladı Kocaeli'nin Derince ilçesinde Murat Tosun'un, çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu gözaltına alındı. Taraflar arasında husumet bulunduğu, şüphelilerden babanın Tosun'u darbettiği oğlunun ise bıçakladığı öğrenildi.