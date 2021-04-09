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    Kocaeli'de otomobilin takla attığı kaza kamerada

    Kocaeli'de sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 15:15
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    Kocaeli'de otomobilin takla attığı kaza kamerada

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Adem A. yönetimindeki otomobil, hatalı sollama sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y. yaralandı.

    Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin bir minibüsü solladığı ve aracın hızla kaldırıma çarptığı görüldü.

    Kocaeli'de otomobilin takla attığı kaza kamerada VİDEO

    Kocaeli de otomobilin takla attığı kaza kamerada #1

    Kocaeli de otomobilin takla attığı kaza kamerada #2

    Kocaeli de otomobilin takla attığı kaza kamerada #3

    Kocaeli de otomobilin takla attığı kaza kamerada #4

    Kocaeli de otomobilin takla attığı kaza kamerada #5

    Kocaeli de otomobilin takla attığı kaza kamerada #6

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