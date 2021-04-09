Kocaeli'de sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Adem A. yönetimindeki otomobil, hatalı sollama sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y. yaralandı.

Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin bir minibüsü solladığı ve aracın hızla kaldırıma çarptığı görüldü.

Kocaeli'de otomobilin takla attığı kaza kamerada VİDEO





















