Konya'da saldırgan köpekten kaçarken düşen adama 6 dikiş atıldı

Karapınar ilçesinde evine doğru yürürken köpek saldırısına uğrayan adam, kaçarken yere düştü. Bu esnada yaralanan adamın çenesine ise 6 dikiş atıldığı aktarıldı.

Başıboş köpek dehşeti tüm hızıyla yurdun dört bir yanında devam ediyor.

Her geçen gün saldırgan köpek vahşeti nedeniyle ölüm haberleri artarken, Konya'nın Karapınar ilçesinde 32 yaşındaki Ertan Şahinoğlu, evine giderken saldırıya uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan Şahinoğlu, kaldırımdan indiği sırada yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden uzaklaştırılan Şahinoğlu, Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

"Benim yerimde çocuk olabilirdi, şikayetçi oldum"

Çeşitli yerlerinden yaralanan Şahinoğlu’nun çenesine 6 dikiş atıldı. Şahinoğlu, “Sokak köpeklerinin başıboş gezmesinden belediyeyi sorumlu tutuyorum. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Sorumlulardan şikayetçi oldum" dedi.













