Yolun sonundaki merdivenlerden aracıyla aşağı inmeye karar veren sürücü, bu esnada merdiveni kullanan yayaya korku yaşattı. Yaya bölgeden korkuyla kaçarken yaşanan anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de yolun sonunda merdivenlerle karşılaşan sürücünün akılalmaz hareketi şaşkına çevirdi.

Yeşilova Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen sürücü, sokağın sonuna geldiğinde merdivenleri fark edip bir süre bekledi.

Aracıyla merdivenlerden indi

Bekleyişinin sonucunda hareket eden sürücü bir süre sonra merdivenlerden inebileceğini düşündü.

İHA'nın aktarımına göre, aracını merdivenlerden süren şahsın hareketi karşısında vatandaşların nutku tutuldu.

Küçükçekmece'de aracın merdivenden indiği anlar ViDEO

Merdiveni kullanan yaya koşarak uzaklaştı

O sırada merdivenlerden çıkmakta olan bir yaya ise karşısında merdivenlerden inen aracı görerek şaşkınlığa uğradı ve geri çekildi.

Sürücü, merdivenlerden indikten sonra kaldırım üstünde park halinde bulunan bir motosikleti görünce araçtan indi.

"Motoru niye koydunuz, yoluma gideceğim?"

Sürücü, gürültüyü duyarak dışarı çıkan esnaflara “Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim?” diyerek tepki gösterdi.

Esnaflar tarafından sakinleştirilen sürücü aracına bindirildi ve yoluna devam etti.

Otomobille merdivenden indiği anlar kamerada Aracın merdivenlerden inişi, yayanın aracı görmesiyle birlikte geri kaçması ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Araca binip hiçbir şey olmamış gibi gittiler"

Olay sırasında orada bulananlardan Tarık Kavunluk, ”Tezgahtaydım şırdanları düzeltiyordum. Birden ses çıktı. Eyvah dedim bir şey oldu. Araba şuradan aşağıya indi. Önümüzde burada motorumuz var motorumuzu kurtaralım derken. Adam arabadan indi hakaretlere başladı. Dedi ki motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim. Bir şey var mı arkadaşım dedim arabadan indirdim polisi çağırdım. Polis geldi şahıs da annesini çağırdı bindiler araca buradan hiçbir şey olmamış gibi basıp gittiler” dedi.