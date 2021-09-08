Aile sağlığı merkezinde görevli doktor, kendisine ilaç yazmadığını iddia eden bir hastanın yumruklu saldırısına uğradı. Doktorun odasında bulunan eşyalara da zarar veren saldırgan gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Metin Ü., iddiaya göre doktor Çınar Özdemir’den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti.

M.Ü.'nün kullandığı ilaçları kontrol eden Özdemir, ilaç süresinin henüz dolmadığını, yazsa da alamayacağını söyledi.

DOKTORA YUMRUK ATTI, ODAYI DAĞITTI

Bunun üzerine tepki gösteren M.Ü. ile doktor Özdemir arasında tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik sırasında M.Ü., Özdemir'e yumrukla saldırdı. Özdemir başına iki darbe alırken, M.Ü. odada bulunan eşyaları da etrafa savurarak zarar verdi.

Manisa’da doktora yumruklu saldırı ViDEO

POLİSE ANLATIRKEN, AYAKTA TEDAVİ OLDU

Bu arada merkezde bulunan güvenlik kamerası görüntüsünde doktor Özdemir'in polise yaşananları anlatırken, diğer taraftan başına buz tedavisi uygulamaya çalıştığı görüldü.

ETKİSİZ HALE GETİRİP, POLİSE TESLİM ETTİLER

Saldırgan M.Ü., sağlık merkezinde çalışan diğer personelin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından da aile sağlığı merkezine polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde götürüldü.

Doktor Özdemir’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.