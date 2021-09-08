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- Manisa’da doktora yumruklu saldırı
Manisa’da doktora yumruklu saldırı
- DHA
- 08.09.2021 - 07:54
- Güncelleme : 08.09.2021 - 08:33
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Metin Ü., iddiaya göre doktor Çınar Özdemir’den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti.
M.Ü.'nün kullandığı ilaçları kontrol eden Özdemir, ilaç süresinin henüz dolmadığını, yazsa da alamayacağını söyledi.
DOKTORA YUMRUK ATTI, ODAYI DAĞITTI
Bunun üzerine tepki gösteren M.Ü. ile doktor Özdemir arasında tartışma çıktı.
Yaşanan gerginlik sırasında M.Ü., Özdemir'e yumrukla saldırdı. Özdemir başına iki darbe alırken, M.Ü. odada bulunan eşyaları da etrafa savurarak zarar verdi.
Manisa’da doktora yumruklu saldırı ViDEO
POLİSE ANLATIRKEN, AYAKTA TEDAVİ OLDU
Bu arada merkezde bulunan güvenlik kamerası görüntüsünde doktor Özdemir'in polise yaşananları anlatırken, diğer taraftan başına buz tedavisi uygulamaya çalıştığı görüldü.
ETKİSİZ HALE GETİRİP, POLİSE TESLİM ETTİLER
Saldırgan M.Ü., sağlık merkezinde çalışan diğer personelin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından da aile sağlığı merkezine polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde götürüldü.
Doktor Özdemir’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.