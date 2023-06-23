Manisa’da yanan geri dönüşüm tesisine 7 milyonluk ceza Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan büyük yangının ardından, firmaya 7 milyon 330 bin lira ceza kesildi.

İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın çevre kirliliğine neden oldu.

19 saatte kontrol altına alınabilen ve soğutma çalışmalarının günlerce süreceği öğrenilen yangınla ilgili Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de harekete geçti.

İl Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, soğutma çalışmalarının sürmesi nedeniyle tesisin tamamında inceleme yapılamadığı belirtilerek, tesiste bulunan atıklarının çoğunluğunun hasar gördüğü ve yandığı ifade edildi.

7 milyonluk ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geniş bir alanda bulunan fabrikada metal işleme ve geri dönüşüm olmak üzere aynı firmaya ait iki işletmenin bulunduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: