Marmaris’te 5 FETÖ’cü, Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı FETÖ/PYD üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli, Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Türk polisi, kendi milletine kurşun sıkanların arkasında duran, onlara finans sağlayan, hala haince desteklerini sürdüren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda FETÖ/PYD üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan ve aranan kişilerin bulunduğu teknenin Akyar Burnu mevkisi açıklarında olduğu istihbaratını alan ekipler, harekete geçti.

5 FETÖ'cü yakalandı

Bölgeye varınca da, operasyon için düğmeye basıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmenlerin yer aldığı 5 şüpheli, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.