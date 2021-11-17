Dövülerek öldürülen kadın cinayeti hakkında konuşan Müge Anlı, ağır açıklamalarıyla dikkatleri çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına, dövülerek öldürülüp araziye atılan genç kadının ablası bağlandı.

Konu ile ilgili, bir kadının erkeğe uyguladığı güçle , erkek gücünün eş değer olmadığını belirten Müge Anlı "Ben bir kadını döven erkeği asla anlayamıyorum, anlamayacağım. Benim 10 yaşındaki bir çocuğu dövmemle, bir erkeğin kadını dövmesi arasında güç anlamında hiçbir fark yok. İnsanlar bunu kendilerine nasıl yedirir bilemiyorum." şeklinde konuştu.

CİNAYETİ BİRDEN FAZLA KİŞİ İŞLEDİ İDDİASI

Öldürülen genç kadının ablası, " Bunu bir kişi yapmamıştır, çünkü kardeşim alkol aldığı zaman, 3 erkeğin onunla baş edemeyeceği güçte oluyordu." diye belirtti.

Müge Anlı: Kadınların bir tokatlık canı var VİDEO

"BİR KADININ BİR TOKATLIK CANI VAR"

Genç kadının alkol aldığı zamanlarda saldırganlaştığının belirtilmesi üzerine Müge Anlı, "Saldırgan kadından ne olacak? Kadının elinde silah olmadığı müddetçe, karşı taraf da silahı atak bir şekilde elinden almadığı müddetçe, bir kadının bir tokatlık canı var yapmayın, herkes bunu bilsin."





"MAMUT AVLASINLAR DİYE VERMİŞLER GÜCÜ, BİZİM ÜZERİMİZDE UYGULUYORLAR"

"O çok güçlüydü saldırgandı falan değil, ben şöylüyorum size,mamut avlasınlar diye vermişler bunlara gücü, geldiler hala daha bizim üzerimizde kullanıyorlar işte. Çok yazık." dedi.