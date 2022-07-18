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    Muğla'da boşanmak istemeyen adam, 50 metrelik direğe çıktı

    Bodrum'da eşinden boşanmak istemeyen Barış B., 50 metre uzunluğundaki emniyet müdürlüğüne ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıktı. Barış B., 2 saatlik çabayla bulunduğu yerden indirildi.
    • 18.07.2022 - 09:51
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    Muğla'da boşanmak istemeyen adam, 50 metrelik direğe çıktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Barış B., emniyete ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıktı.

    Barış B.'yi 50 metre uzunluğundaki direkte görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polisler adamı ikna etmeye çalıştı

    İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede hava yastığı açıldı. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna etmeye çalıştı.

    Muğla'da boşanmak istemeyen adam, 50 metrelik direğe çıktı - VİDEO

    Şahsın eşi geldi

    Barış B., boşanmak istemediğini belirterek, eşinin bölgeye gelmesini istedi. Bölgeye gelen kadın, Barış B.'yi bulunduğu yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

    2 saatte ikna edildi

    İtfaiye ekipleri ise direğe tırmanan Barış B.'yi, 2 saat süren ikna çabasının ardından bulunduğu yerden indirdi.

    Emniyete götürüldü

    DHA'nın haberine göre; emniyet güçleri, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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