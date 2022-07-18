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- Muğla'da boşanmak istemeyen adam, 50 metrelik direğe çıktı
Muğla'da boşanmak istemeyen adam, 50 metrelik direğe çıktı
- 18.07.2022 - 09:51
Muğla'nın Bodrum ilçesinde boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Barış B., emniyete ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıktı.
Barış B.'yi 50 metre uzunluğundaki direkte görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisler adamı ikna etmeye çalıştı
İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede hava yastığı açıldı. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna etmeye çalıştı.
Muğla'da boşanmak istemeyen adam, 50 metrelik direğe çıktı - VİDEO
Şahsın eşi geldi
Barış B., boşanmak istemediğini belirterek, eşinin bölgeye gelmesini istedi. Bölgeye gelen kadın, Barış B.'yi bulunduğu yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.
2 saatte ikna edildi
İtfaiye ekipleri ise direğe tırmanan Barış B.'yi, 2 saat süren ikna çabasının ardından bulunduğu yerden indirdi.
Emniyete götürüldü
DHA'nın haberine göre; emniyet güçleri, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.