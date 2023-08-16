Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda yangın Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapacak olan Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Nevşehir’de bulunan Hacı Bektaş Veli Dergahı, 'Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapacak. Dergahta uzun süredir hummalı bir hazırlık yapıldı. 16-22 Ağustos arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında bugün dergahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecek. Ziyaretten önce talihsiz bir olay yaşandı. Dergahta çıkan yangına müdahale ediliyor Dergahta 2 farklı noktada yangın çıktı. Yangının haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda söndürme çalışmaları başladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, "Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar." dedi.