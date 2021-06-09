Ordu'da ağabeyi kavgada ölen kadın, husumetlisini berberde bıçakladı

Geçen yıl husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybeden şahsın kız kardeşi, berber dükkanında tıraş olan husumetlisini bıçaklayarak yaraladı.

14 Mayıs 2020 tarihinde Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıkmıştı.

Kavga sırasında, taraflardan birinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 51 yaşındaki Osman Uysal hayatını kaybetmişti.

KIZ KARDEŞİ BERBER DÜKKANINI BASTI

Geçen yıl yaşanan kavgaya karışan olayın şüphelilerinden Ali Uysal, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında tıraş olduğu sırada yanına Osman Uysal'ın kız kardeşi Zekiye S. geldi.

Zekiye S., "Buralarda seni gezdirmem." diyerek, çantasına gizlediği bıçakla Uysal'a saldırdı.

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KALDIRIMDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ali Uysal kalbinin üzerinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, berber dükkanında bulunan vatandaşlar duruma müdahale etti.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın zanlısı kadın berber dükkanı karşısındaki kaldırımda sinir krizi geçirdi.

Zekiye S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.