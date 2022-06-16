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Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı

Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı

Motosikletle yaptığı kazada yaralanan sürücü, hastanede kendisine müdahale eden paramediğin başına perde demiriyle vurdu. Yaralanan sağlık görevlisinin şikayetiyle sürücü gözaltına alındı.