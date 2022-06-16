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- Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı
Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı
- 16.06.2022 - 11:24
Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Civil Köprüsü'nde önündeki aracı geçmeye çalışan Sezer A., motosikletinin kontrolünü kaybetti.
Sürücü, köprü direğine çarptı.
Hastaneye kaldırıldı
Saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Sezer A.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Perde demiri ile vurdu
Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A., bilinmeyen nedenle tartıştığı sağlık görevlilerine saldırdı.
Sezer A., eline geçirdiği perde demiri ile başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı.
Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A.'dan şikayetçi oldu.
Tedavisi sonrası gözaltına alındı
DHA’nın haberine göre hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.