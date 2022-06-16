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    Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı

    Motosikletle yaptığı kazada yaralanan sürücü, hastanede kendisine müdahale eden paramediğin başına perde demiriyle vurdu. Yaralanan sağlık görevlisinin şikayetiyle sürücü gözaltına alındı.
    • 16.06.2022 - 11:24
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    Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı

    Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Civil Köprüsü'nde önündeki aracı geçmeye çalışan Sezer A., motosikletinin kontrolünü kaybetti.

    Sürücü, köprü direğine çarptı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler Sezer A.’yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı #1

    Perde demiri ile vurdu

    Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A., bilinmeyen nedenle tartıştığı sağlık görevlilerine saldırdı.

    Sezer A., eline geçirdiği perde demiri ile başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı.

    Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A.'dan şikayetçi oldu.

    Ordu’da sağlık görevlisine perde demiriyle saldırdı #2

    Tedavisi sonrası gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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