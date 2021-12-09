Henüz 1 hafta önce göreve başlayan polis Muhammed Uz'u, 2017 yılındaki husumetlileriyle çıkan kavgasında şehit eden firari, 2 farklı kimlikle Arnavutköy'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından Arnavutköy’de yapılan kafe denetiminde, 2017 yılında bir polisin şehit edildiği olayın faillerinden birini yakaladı.

POLİSİ ŞEHİT ETME OLAYININ FAİLİ ÇIKTI

Denetimler sırasında şüpheli hareketleri ile polisin dikkatini çeken ve üzerinde 2 farklı sahte kimlik bulunan kişinin, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda, polis memuru Muhammed Uz’un şehit edilmesi, bir polis memurunun ise yaralanması olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi.





TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve gerçek isminin Osman Genç olduğu öğrenilen kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Osman Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





HASMINI VURMAK İSTERKEN, POLİSİ ŞEHİT ETTİ

Ankara’da 2017 yılında kız kaçırma meselesinin devamında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, hastane önünde bekleyen 2 kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açması sonucu polis memuru Muhammed Uz şehit olmuş, 1 polis memuru ve zanlı ise yaralanmıştı.

Polisi şehit eden firari, Arnavutköy'de yakalandı VİDEO











ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Polis memurunun göreve başladıktan 1 hafta sonra şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 4 yıldır her yerde aranan Osman Genç, Arnavutköy’de yakalandı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kafelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bir kafede arkadaşlarıyla oturan kişinin heyecanlı ve şüpheli tavırları dikkat çekti.

4 YIL BOYUNCA, SAHTE KİMLİKLE KAÇTI

GBT kontrolleri yapılan kişinin, polise verdiği kimlikteki fotoğrafın GBT sistemindeki fotoğrafla uyuşmadığı tespit edildi. Daha sonra polis ekiplerine başka bir isim ve başka bir TC numarası söyleyen şüphelinin söylediği yeni bilgiler de sistemdeki bilgilerle uyuşmayınca şüpheli, gerçek kimliğini polise söylemek zorunda kaldı.

4 yıldır Arnavutköy’de bir işletmede sahte kimlikle kasiyerlik yapan Osman Genç’in, 2017 yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma kavgasının devamında 1 polisin şehit edilmesi olayının faili olarak arandığı tespit edildi.





KAFEDE SORGULANDIĞI ANLAR KAMERADA

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 66 adet fişek ve sahte kimlikler ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Osman Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının kafede polis ekipleri tarafından sorgulandığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.















