Rize'de manevra yaparken devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü Rize'de, kullandığı boş forkliftin, manevra yaparken devrilmesiyle, altında kalan işçi 22 yaşındaki Yakup Küçüksarı hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Rize'de bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti..

Sabah saatlerinde Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin, manevra yaptığı sırada devrilmesiyle, altında kalıp yaralandı.

Forkliftin altında kaldı

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı kamerada

Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.