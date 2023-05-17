DHA
Rize'de bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti..
Sabah saatlerinde Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin, manevra yaptığı sırada devrilmesiyle, altında kalıp yaralandı.
Forkliftin altında kaldı
Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza anı kamerada
Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.