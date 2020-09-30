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    Samsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat yakalandı

    Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, tutuşturduğu gazete kağıtlarını kayınvalidesinin evinin penceresinden içeri attı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 08:53
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    Samsun'da kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşi S.P.'den boşanma aşamasında olan 55 yaşındaki A.P., kayınvalidesi M.Y.'nin evine gitti.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    A.P., tutuşturduğu gazete kağıtlarını pencereden içeriye attı. Evde çıkan küçük çaplı yangın, söndürüldü.

    Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. A.P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Samsun da kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat yakalandı #1

    Samsun da kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat yakalandı #2

    Samsun da kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat yakalandı #3

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