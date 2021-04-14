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    Samsun'da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Atakum'da, şarampole devrildikten sonra alev alan ve uyuşturucu bulunan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 14.04.2021 - 06:41
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 08:56
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    Samsun'da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Samsun'un Atakum ilçesi Sarayköy mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil şarampole devrildi.

    Kaza sonrası alev alan otomobili fark eden vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

    ARAÇTAKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ

    Şarampole devrildikten sonra alev alan ve uyuşturucu bulunan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

    Otomobilin bagajında, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

    Jandarma ekipleri, kaza sırasında araçta başka bir kişini olup olmadığını araştırıyor.

    Samsun da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü #1

    Samsun da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü #2

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    Samsun da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü #4

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