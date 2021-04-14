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- Samsun'da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Samsun'da uyuşturucu yüklü araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Atakum'da, şarampole devrildikten sonra alev alan ve uyuşturucu bulunan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 14.04.2021 - 06:41
- Güncelleme : 14.04.2021 - 08:56
Samsun'un Atakum ilçesi Sarayköy mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil şarampole devrildi.
Kaza sonrası alev alan otomobili fark eden vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
ARAÇTAKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ
Şarampole devrildikten sonra alev alan ve uyuşturucu bulunan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.
Otomobilin bagajında, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri, kaza sırasında araçta başka bir kişini olup olmadığını araştırıyor.