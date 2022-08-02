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    Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı

    Bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpan motosiklet sürücüsü, yoluna devam etti. Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 02.08.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:14
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    Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 2483 Sokak'ta, önceki gün akşam saatlerinde, 5 yaşındaki küçük kız çocuğu bir anda yola fırladı.

    Karşı yönden hızla gelen motosiklet, çocuğa çarptıktan sonra yoluna devam etti.

    DHA’nın haberine göre; savrulan çocuk düştüğü yerden kalkıp, annesinin yanına koştu.

    Kaza anları kamerada

    Motosiklet sürücüsünün kaçtığı anlar ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak annesinin yanına doğru koştuğu, motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği görüldü.

    Kaza sırasında sokakta bulunan kişilerin ise motosikletin arkasından bağırıp çağırdığı anlar yer aldı.

    Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı VİDEO

    Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı #1

    Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı #2


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