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Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Sultangazi’de, yola fırlayan çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpan motosiklet sürücüsü, yoluna devam etti. Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.