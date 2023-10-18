Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından Türkiye genelinde protestolar başladı.. Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den kalkan Arkia Havayolları'na ait bir uçak İstanbul'a indi.

DHA

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 850 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alçak saldırı sonrası dünya tek yürek oldu.

Dünya liderlerinden, saldırı sonrası art arda açıklamalar ve tepkiler gelirken, Türkiye'de de çeşitli illerde protesto eylemleri gerçekleştirildi.

İsrail, vatandaşlarını uyardı

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun, Türkiye'deki vatandaşlarına dün yaptığı açıklamayla Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bugün ise Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor

Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına gitti. Burada yapılacak güvenlik kontrolünün ardından yolcular uçağa alınacak.

IZ1036 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirecek Arkia uçağının 19.30'da İstanbul'dan havalanması bekleniyor.

İkinci uçak 22.00'de

Öte yandan İsrail vatandaşları için El Al Havayolları'na ait ikinci bir uçağın ise 22.00 sıralarında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)