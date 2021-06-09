Euro
10.4699
-0.1%
Dolar
8.5734
-0.37%
Altın
522.88
-0.16%
Borsa
1.449
0.07%
Bitcoin
300.468
7.01%
EXEN Coin
35.69
3.93%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Üsküdar'da geniş çaplı denetim yapıldı

    Polis ekipleri yapılan asayiş denetiminde, durdurdukları araçları didik didik aradı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'da geniş çaplı denetim yapıldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, giriş çıkışlar kapatıldı, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

    HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

    Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

    Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

    Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

    Üsküdar'da geniş çaplı denetim yapıldı VİDEO

    150 FARKLI BİRİM 70 POLİS ARACI

    Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri, havadan da görüntülendi.

    Polis ekiplerini gören bazı kişiler ise polislere alkışlarla destek verdi.

    150 farklı birimlerde görevli polis memurunun katıldığı denetimde, 70 polis aracının yer aldığı belirtildi.

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #1

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #2

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #3

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #4

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #5

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #6

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #7

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #8

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #9

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #10

    Üsküdar da geniş çaplı denetim yapıldı #11

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir