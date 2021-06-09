Polis ekipleri yapılan asayiş denetiminde, durdurdukları araçları didik didik aradı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, giriş çıkışlar kapatıldı, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı.

HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, ilçenin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

Üsküdar'da geniş çaplı denetim yapıldı VİDEO

150 FARKLI BİRİM 70 POLİS ARACI

Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri, havadan da görüntülendi.

Polis ekiplerini gören bazı kişiler ise polislere alkışlarla destek verdi.

150 farklı birimlerde görevli polis memurunun katıldığı denetimde, 70 polis aracının yer aldığı belirtildi.