Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama Polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

9 organizatör tutuklandı

20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı.Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)