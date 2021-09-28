Van’da, PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaretler edip PKK propagandası yapan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Van’da, PKK ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...

Muradiye ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler eden hem PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Açıkyol Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenledi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen operasyon talimatıyla, sabaha karşı Açıkyol Mahallesi’nde komando birliklerinin emniyet tedbiri almasına müteakip, özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla şahsın evinde arama yapıldı.

Terör örgütü ile ilişkili dijital materyaller ele geçirildi.

AMCASI DAĞ KADROSUNDA

Gözaltına alınan N.İ. isimli şahsın amcasının örgütün dağ kadrosunda olduğu, geçmiş yıllarda güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlar etkisiz hale getirildiği belirtildi.