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48 MP kameralı Meizu 16Xs tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Meizu'nun tanıttığı orta seviye 16Xs akıllı telefonunun özelliklerine ve çıkış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 10:44..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu,  Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Meizu 16Xs modelini resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz ay tanıtılan Meizu 16 modelinin daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan telefonun detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

meizu 16xs

MEIZU 16Xs ÖZELLİKLERİ

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuhna sahip 6,2 inç büyüklüğünde Full HD+Super AMOLED ekran ile kullanıcılarla buluşacak Meizu 16Xs, 8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisinden güç alacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. 48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kurulumuna sahip Meizu 16Xs, ön tarafında 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera barındırıyor.

Batarya konusunda kullanıcıları üzmeyecek Meizu 16Xs, hızlı şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bir batarya ile kutusundan çıkacak.

meşizu 16xs

Yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi 4 farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak Meizu 16Xs'in çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü   : 245 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 289 dolar

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