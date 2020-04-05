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AB Komisyonu Başkanı: Marshall Planı'na ihtiyacımız var

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi çağrısında bulundu.

AA |
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AB Komisyonu Başkanı: Marshall Planı'na ihtiyacımız var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Welt Gazetesi için yazdığı makalede, Avrupa’nın bilinmeyen bir düşman ve benzeri görülmemiş bir kriz ile beklenmedik sırada karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Koronavirüs salgından etkilenen AB ülkelerinin ekonomik krizden çıkmaları için daha fazla para ayrılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa için bir Marshall Planı'na ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

AB BÜTÇESİ ŞEKİLLENDİRİLMELİ

Von der Leyen, bundan dolayı AB bütçesinde büyük yatırımların yer alması gerektiğine dikkati çekerek, tüm ülkeler tarafından dayanışma aracı olarak kabul edilen AB bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi çağrısında bulundu.

MARSHALL PLANI NEDİR

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri için yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi olarak biliniyor.

AB Komisyonu Başkanı: Marshall Planı'na ihtiyacımız var

(Ursula von der Leyen)

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