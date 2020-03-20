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ABD koronavirüs nedeniyle Meksika sınırını kapatıyor

ABD, koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

AA | 20.03.2020 - 19:37..
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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

MEKSİKA SINIRI KAPATILIYOR

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.

ABD koronavirüs nedeniyle Meksika sınırını kapatıyor

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