AB'den Türkiye'yi Suriye konusunda uyarmaya kalktı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Fırat'ın doğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı” olduğunu belirtti.

TÜRKİYE KRİTİK DÜZEYDE BİR AKTÖR

Mogherini, Cumartesi günü yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör” olarak tanımladı.

Mogherini, AB ile Türkiye'nin ortak amacının Suriye ve bölgede şiddeti durdurmak, terörü yenmek ve istikrarı sağlamak olduğunu aktardı.

MÜNBİÇ PLANI BİR AN ÖNCE UYGULANMALI

"Bu kapsamda Türkiye ile Münbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanması çok önemli” diyen Mogherini, Suriye'nin kuzeyinde her kesimce kabul edilebilir bir sonucun Türkiye'nin güvenlik endişelerini kapsarken, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.