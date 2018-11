Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi. 8 dakikada boşanmalarının ardından adliye çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Acun Ilıcalı boşandıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"İDDİALAR ÇİRKİN"

Haklarında çıkan dedikodulara da cevap veren Acun Ilıcalı, iddiaların çirkin olduğunu söyledi.

"OLMADI, YÜRÜTEMEDİK"

Acun Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı: "Her evlilikte boşanma da var, ayrılmak da var. Bizde Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası bir kaç kere konuştuk denedik. Kurtaramadık. Buraya biraz insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı. İkimiz için de demek ki hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olmasın, sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik. Olmadı yürütemedik. Bu konuda ki çirkin dedikodulara, hayali spekülasyonlara, senaryolara rağbet edilmemesini rica ediyoruz. İkimiz de üzgünüz yürümedi. Hayırlısı olsun. İkimiz için de iyi günler olacaktır diye düşüyorum. Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz"

DEREN TALU DA İDDİALARA CEVAP VERDİ

Acun Ilıcalı hakkında sosyal medyada Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'yla aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. O iddialara Deren Talu da sosyal medya hesabından cevap verdi.

Deren Talu, Acun Ilıcalı'nın annesiyle babasının arkadaşı olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Talu, "Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA ŞEYMA SUBAŞI İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada Şeyma Subaşı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada konuşulanlara göre Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşıyor. Bu iddiayı, Çağatay ve Şeyma'nın yaptığı paylaşımlara dayandıranlar var. Buna göre Çağatay'ın vücudundaki "But without the dark we’d never see the stars (Karanlık olmasa, yıldızları hiçbir zaman göremezdik)" yazılı dövmedeki mesajı Şeyma Subaşı da bir fotoğrafında paylaştı.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede VİDEO