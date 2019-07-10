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AirPods 3, gürültü önleme teknolojisi ile gelecek

Apple'ın yeni nesil kulaklıkları AirPods 3, gürültü önleme teknolojisi ile kullanıcılarla buluşacak.

DHA | 10.07.2019 - 13:02..
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Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3 ile ilgili, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AirPods 2 ile kablosuz şarj desteğine kavuşan AirPods'un yeni modeli, çeşitli geliştirmeler ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

airpods

GÜRÜLTÜ ÖNLEME ÖZELLİĞİ OLACAK

En erken gelecek yıl başlarında satışa sunulması planlanan AirPods 3'ün, en dikkat çekecek özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak. AirPods kullanan kullanıcıların en çok şikayet ettiği, dışarıdaki gürültünün konuşmaya yansıması sorununu önlemek için AirPods 3'te özel bir teknoloji kullanacak Apple, kullanıcıları gürültü sorunundan kurtaracak.

Öte yandan gürültü önleme teknolojisi, bataryaya da ek bir yük anlamına geliyor. Apple, bu konuda bir geliştirme yapmadığı taktirde yeni AirPods'un batarya ömrünün, daha kısa olması bekleniyor.

airpods

AirPods için hayati bir öneme sahip olan batarya ömrünün kısalmasına yol açabilecek gürültü önleme teknolojisini geliştirirken, Apple'ın bu engeli nasıl aşacağı ise merakla bekleniyor.

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