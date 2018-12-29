AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım

Uzun yıllardır KİPTAŞ'ın Genel Müdürlüğü görevini yürüten İsmet Yıldırım, AK Parti'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet YILDIRIM, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra, aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra birçok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.