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Apple Music kullanıcılarının sayısı 60 milyona ulaştı

Apple'ın müzik platformu olan Apple Music'in abone sayısı 60 milyonu geride bıraktı.

DHA | 28.06.2019 - 17:21..
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Apple'ın müzik akış platformu 'Apple Music', 60 milyon ücretli abonelik barajını aşarak, şirketin şimdiye kadarki en yüksek müzik gelirini elde etti. 2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek, şu anki lider Spotify'a biraz daha yaklaşmış oldu.

iTuens'un başındaki isim Eddy Cue, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 60 milyon aboneye ulaştıklarını ve Apple’ın radyo istasyonu olan Beast 1’in 10 milyonun üzerinde dinleyicisi olduğunu kaydetti. Cue'nun bu açıklamasından 7 ay önce, yani Kasım ayında Apple Müzik platformunun 56 milyon abonesi bulunuyordu.

apple müzik

SPOTIFY AÇIK ARA LİDER

Spotify ise şu anda 100 milyonu geçen ücretli abonesiyle, müzik akış platformlarının lideri konumunda bulunuyor. Bu sayıya ücretsiz aboneler de dahil edildiğinde Spotify'ın abone sayısı toplamda 217 milyona kadar çıkıyor.

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