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Barma Yaylası Turbalığı koruma altına alındı

Kaçak yapılarla mücadele kapsamında adını duyduğumuz Trabzon'da Barma Yaylası Turbalığı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 10:27..
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Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılarla mücadele devam ediyor.

Son 3 yıldır gerginliklerin yaşandığı Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası, o yaylalardan bir tanesiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Barma Yaylası Turbalığı, koruma altına alındı.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Barma Yaylası Turbalığı koruma altına alındı

Barma Yaylası Turbalığı koruma altına alındı

Barma Yaylası Turbalığı koruma altına alındı

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