Ankara'da büyük su kesintisi: Saatler sürecek! İşte 7 Mayıs ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 7 Mayıs tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara şehrinin belirli bölgelerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle su kesintisinin olacağını duyurdu.

Bu haberle birlikte, Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, olası sıkıntıları önlemek için tedbirler almaya başladı.

Su kesintisi bilgilerine ulaşmak ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden araştırmalar yapmaya başladılar.

7 Mayıs tarihinde gerçekleşecek su kesintisi, belirli ilçeler ve mahallelerde planlanmış durumda.

İşte 7 Mayıs su kesintisi yaşanacak bölgeler…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA