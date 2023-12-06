Faturalar bu yöntemle yarı yarıya düşecek! Evdeki o makine su avcısı… Her şeyde olduğu gibi zamlar faturaları da fazlasıyla etkiliyor. Hem su faturanızda tasarruf yapmak hem de günümüzde yaşanan iklim krizi nedeniyle susuzlukla ilgili yaşanan sıkıntıların çaresi aslında çok kolay…

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İstanbul Büyükşehir Beleiyesi (İBB) tarafından yapılan bütçe görüşmelerinde İSKİ’nin suya yüzde 48’lik zam teklifi kurul tarafından yüzde 15 olarak kabul edilmişti. Zam oranın düşürülmesi ne yazık ki faturaların cep yaktığı gerçeğini gölgeleyemiyor.

Günlük giderlere yapılan zamların gün geçikçe artması tasarruf etmek isteyenlerin faturalarında yapabilecekleri tasarruf yöntemleri aramasına neden oluyor.

Gözden kaçan minik detaylar faturaların kabarmasına yol açıyor. Ancak evinizde uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler ile su faturasını düşürmeniz mümkün olabiliyor.

Evdeki su israfının önüne geçmenin yolu mutfakta, banyoda, tuvalette, bulaşık ve çamaşır yıkarken kullanılan suyun oranı toplam tüketilenin yüzde 70’ini oluşturuyor.

İşte faturaları neredeyse yarı yarıya düşürecek bu yöntemler oldukça etkili. İşte o yöntemler…

Çamaşır ve bulaşık makinalarında tasarruf nasıl yapılır?

Çamaşır ve bulaşık makinesini mümkün olduğunca tam kapasiteyle çalıştırmak, su tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

Çoğu modern çamaşır ve bulaşık makinesi, enerji ve su tasarruflu yıkama programlarına sahiptir. Bu modları kullanmak, su tüketimini azaltabilir ve enerji faturalarını düşürebilir.

Hafif kirli çamaşırları ön yıkama yapmadan doğrudan yıkamak, su tasarrufu sağlar.

Evdeki su basıncını düşük seviyede tutmak, çamaşır yıkama işlemi için gereksiz su tüketimini önler.

Bulaşıkları makineye koyulmadan önce sudan geçirmek yerine sıyırması su tüketimini büyük oranda önler.

Evde su tasarrufu nasıl yapılır?

Mutfak, bahçe, banyo ve tuvalette ihtiyaçlarımzda harcanan su miktarını azaltmak için birkaç yol mümkündür.

Tuvaletlerin klasik rezervuarının su depolama kapasitesi 16 litre olduğu için 4 kişilik bir ailede, her bir kişi günde 2 defa kullandığında, 16 litrelik tuvalet rezervuarı ile ayda tuvalette 3 bin 840 litre su tüketiliyor.

Banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş alarak yıkanmak su tüketimini yüzde 25 azaltıyor. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken, küvet ile 120-150 litre su tüketiliyor. Ortalama 4-5 dakikalık duş ile tek seferde 55 litre su tasarrufu sağlanıyor. Daha az su tüketen eko-duş başlıkları da tasarruf sağlayan teknolojiler arasında yer alıyor.

Diş fırçalarken suyun açık bırakılması, günde 3 dakika açık kalan musluk ortalama 15 litre suyu israf ediliyor, günde iki defa diş fırçalanırsa yılda 10 bin 950 litre su, israf oluyor.

Bahçe veya balkonunuzda kullanıdğınız hortumun ucuna debi denilen aparattan yerleştirin. Böylelikle sudan neredeyse yarı yarıya kar sağlamış olursunuz.

Gün içinde mutfakta bir yıkarken veya duşa girildiğinde suyun ısınması için musluğu açıp ortalama 15 saniye suyun ısınması bekleniyor. Bu sırada suyu boşa akıtmak yerine altına bir kova koyup ve su ısındıktan sonra kenara kaldırın. Bu kovaya dolan suyu daha sonra herhangi bir işte kullanırsınız.