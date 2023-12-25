Fenerbahçe tarih yazıyor! Şampiyonluk sinyalini verdi: Tadic’in arkadaşı geliyor… Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Özellikle orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, Tadic’in işbirliğiyle dünya yıldızına kancayı taktı.

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Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine doğru ilerliyor.

Dün akşam gerçekleşen Galatasaray derbisinde gol kaydedemeyen sarı-lacivertlilerde devre arası çalışmaları başladı.

Fred’in cezası sonrası orta sahada büyük bir eksiklik hesseden Fenerbahçe, orta saha takviyesi yapmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok yıldız isimle görüşen Kanarya, transfer gerçekleştiremedi.

Ocak ayı transfer döneminde orta saha takviyesi isteyen İsmail Kartal, Tadic’in arkadaşını kadrosuna katmak istiyor.

Tadic'in arkadaşı geliyor

BNN Breaking’de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Dusan Tadic’in milli takım arkadaşı Nemanja Maksimovic’i renklerine bağlamak istiyor.

Getafe’de forma giyen Sırp oyuncu, orta saha ve ön liberoda oynuyor. Yıldız oyuncunun Menajeri, transfer iddialarını doğruladı.

Maksimovic, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol kaydetti. Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.