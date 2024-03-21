İZSU duyurdu! İzmir'de büyük su kesintisi! 21 Mart İzmir su kesinti listesi... İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

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İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Su kesintisinden dolayı mağdur olmak istemeyenler "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 21 Mart Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI