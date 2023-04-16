Kötü kokulu gaz çıkarıyorsan dikkat! O hastalık başlamış olabilir... Ağızdan veya anüsten çıkardığınız gazın, sağlığınız hakkında bilgi verdiğini hiç düşündünüz mü? İşte kötü kokulu gazın altında yatan sağlık problemleri bakın neler...

Gaz çıkarmak, insan fizyolojisinin bir gereği ve sonucudur. Gaz çıkarabilmek, aslında bir sağlık belirtisidir.

Gaz, bağırsak hareketlerini ve sindirimi serbest bırakmaya yardımcı olan biyolojik bir süreçtir. Bazı durumlarda sessiz ve kokusuz olsalar da bazen kokulu ve sesli olabilirler.

Sindirim sistemi düzgün çalışan her birey, gün içerisinde halk arasında "geğirmek" ve "osurmak" olarak da bilinen gaz çıkarma olayını yapar.

Gaz çıkarmanın önemi tıbbi olarak belirtilse de toplumda genellikle kötü karşılanmaktadır. Bunun sebebi ise sesinin yanı sıra ortama yayılan kokudur.

Bazen tahammül edilemeyecek derecede kötü kokulu gaz çıkarmak, hastalık habercisi de olabilir.

Kötü kokulu osuruk veya geğirti bedeniniz hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyor desek...

Kötü kokulu gazın sebebi...

Gazın kokusunu büyük oranda yedikleriniz belirler. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana, sarımsak, baklagiller (fasulye, bezelye, nohut) gibi gıdalar bağırsak florasını etkiler.

Kötü kokulu gazın sebebi, sindirim yolu enfeksiyonu da olabilir. Bu durum normalden daha fazla ve kokulu gaz çıkarımına neden olabilir.

Kolon kanseri de riskler arasındadır. Tümörler sindirim sisteminde gaz birikimi ve şişkinlik ile sonuçlanan bağırsak tıkanmasına ve dolayısıyla kötü kokulu gazlara neden olur.

Süt veya gluten gibi gıda intoleransı da kötü kokulu gaza neden olabilir.