Son kullanma tarihine bakmadan geçmeyin! Meğer tarihi geçmiş şampuanlar… Her ürünün mutlaka bir son kullanma tarihi vardır. Belki de son kullanma tarihine bakmayı es geçtiğimiz ürünlerin başında ise şampuanlar gelir. Son kullanma tarihine bakmamız gereken öyle bir neden varmış ki bakmadığımız her an için pişman edecek.

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Şampuanlar tercih edilirken söz konusu olan birçok ayrıntı mevcuttur. Saç sağlığınız için önemli olan bu ayrıntılar çoğu zaman uzun araştırmalar bile gerektirebilir.

Alım aşamasında birçok ayrıntıya dikkat ettiğimiz bu ürünlerde belki de en çok dikkat etmemiz gereken öyle bir ayrıntı bulunuyormuş ki çoğu kişinin bu ayrıntıya gözü bile ilişmiyor.

Çoğu evde bulunan bazıları bitmiş halde olan şampuan ve saç kremleri alınırken son kullanma tarihi asla dikkat çekmez.

Son kullanma tarihine dikkat…

Bir süredir kullanmadığınız, kullanmaya devam ettiğiniz ya da almak istediğiniz şampuanların son kullanma tarihinin geçmiş olup olmadığını veya hala kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek oldukça önemlidir.

Raf ömrü her ürünün üzerinde küçük bir simge ile belirtilir. Bu simge genel olarak 12M olarak yazılırlar, bu da ürünün açıldıktan sonra 12 ay boyunca kullanılabilir kalacağı anlamına gelir.

Şampuan ve saç kremleri açıldığı andan itibaren oksijen ile temas etmeye başladığından son kullanma tarihide önem arz etmeye başlar.

Son kullanım tarihi geçmeye başlayan saç ürünlerinin sürekli kullanımıyla birlikte saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, enfeksiyonlar ve en kötü ihtimalle saç dökülmesine neden olabilir.

İşte bu nedenden dolayı satın alırken veya evinizde bulunan şampuan ve saç kremi ürünlerinin son kullanım tarihlerine bakmayı unutmamanız saç sağlığınız için oldukça önemlidir.