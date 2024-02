Haberler



Son kullanma tarihine bakmadan geçmeyin! Meğer tarihi geçmiş şampuanlar… Her ürünün mutlaka bir son kullanma tarihi vardır. Belki de son kullanma tarihine bakmayı es geçtiğimiz ürünlerin başında ise şampuanlar gelir. Son kullanma tarihine bakmamız gereken öyle bir neden varmış ki bakmadığımız her an için pişman edecek.