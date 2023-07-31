Spermleri tüketen hatalar! Erkekler farkında bile değil... Sıcak su ile yıkanmanın sperm sayısını ve kalitesini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Baba olmak isteyenlerin, kaliteli ve sağlıklı bir sperm için kendisine özen göstermesi gerekiyor.

İyi bir beslenme ve düzenli bir yaşam başta olmak üzere sperm kalitesini arttırmaya dikkat edilmeli.

Alkol ve sigaradan uzak durulmalı, sperm hareketliliğini sağlayacak egzersizler yapılmalı.

Sperm üretimini engelleyecek durumlar için uzmanlar sıklıkla uyarılarda bulunuyor.

Sıcaklığa dikkat

Uzmanlara göre, yüksek sıcaklık sperm üretimini engelleyebilir.

Doğurganlığınızı korumak için sıkı iç çamaşırı veya sporcu şortu giymeyin. Doğrudan kucağınıza bir dizüstü bilgisayar koymayın.

Jakuzili havuz, sauna ve buharlı banyoları sınırlandırın.