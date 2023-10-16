Vincenzo Montella'dan bir ilk! A Milli Takım ile bunu yapan ilk teknik direktör oldu.. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takımımızın başında büyük bir başarıya imza attı. İşte Montella'nın o başarısı..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımızda Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü olan Montella rüya gibi bir başlangıç yaptı. İtalyan teknik adam Milli Takımımızın başında çıktığı iki maçıda kazanarak büyük bir başarıya imza attı. A Milli Takımımızın EURO 2024'e katılmasını sağlayan Vincenzo Montella futbol kamuoyunda büyük bir beğeni topladı. Vincenzo Montella yönetiminde Hırvatistan ve Letonya engellerini galibiyetle aşan milli takımımız Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. İlk yabancı oldu Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında Avrupa Şampiyonası bileti alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Fatih Terim (1996, 2008, 2016) Mustafa Denizli (2000) Şenol Güneş (2020) Vincenzo Montella (2024)