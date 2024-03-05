Yunanistan etliekmeğe göz dikti! Sosyal medyayı sallayan iddia Yunanistan'ın etliekmeği sahiplenme çabaları Türk mutfağı tutkunlarını oldukça şaşırttı. Sosyal medyada gündem olan bu iddia büyük bir tartışma yarattı.

ensonhaber.com

Yıllardır devam eden Türk mutfağı, Yunan mutfağı tartışmasına bir yenisi daha eklendi.

Türk mutfağına özgü birçok lezzeti sahiplenmeye çalışan Yunanistan şimdide etliekmeğe göz dikti.

Son yıllarda Türk mutfağının öne çıkan yemeklerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, şimdi de etliekmeğin kendilerine özgü olduğunu iddia etti.

Yunanistan'ın etliekmeği sahiplenme çabaları Türk mutfağı tutkunlarını oldukça şaşırttı.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Yunanistan ilk etliekmeğin Yunanistan'da yapıldığını iddia ederek sahiplenmeye çalışıyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın ardından Yunanistan'a tepkiler gelmeye başladı.

Etliekmeğin Konya'ya ait olduğunu ifade eden sosyal medya kullanıcıları konu hakkında binlerce yorum yaptı.