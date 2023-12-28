Yüzünüze maya sürün, yıllar öncesine dönün... Cilt bakımı trendleri arasında popülerleşen maya bakımı, deriyi onarmaya ve gençleştirmeye etki ediyor.

ensonhaber.com

Cildimiz, en kıymetli hazinemiz.

Düzenli olarak temizlemek ve bakım yapmak, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı görünüm sağlar.

Cilt bakımı için binlerce çeşit ve yöntem var iken, son dönemlerde "maya" dikkat çekiyor.

Maya sadece ekmeği kabartmak için kullanılmaz, aynı zamanda içerisinde yer alan protein, çeşitli vitaminler ve mineraller ile sağlıklı bir besin kaynağı oluyor.

Yüzünüze maya sürdüğünüzde neler olabileceğini hiç düşündünüz mü...

İşte mayalı bakımın faydaları...

Mayalanın

Cilde maya uygulamak, genellikle cildi beslemek, nemlendirmek ve gençleştirmek amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Mayayı su veya başka bir sıvı ile karıştırarak bir macun elde edebilir ve bu macunu cildinize uygulayabilirsiniz. Maskenin cildinizde kurumasını bekleyin ve sonra ılık su ile yıkayın.

Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabiliyor.