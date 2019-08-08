Burcu Esmersoy boşanıyor

Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy, sonunda kararını verdi.

TALEPLERİ YOK

Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile anlaşmalı olarak boşanıyor. Çift, bu aşamada birbirlerinden herhangi bir talepte de bulunmayacak.

"KONUŞMAK İSTEMEDİ"

Dün bir AVM’de objektiflere yansıyan Esmersoy, “Eşinizden boşanacağınız söyleniyor, ilişkiniz neden bitti?” sorusuna “Cevap vermek istemiyorum.” açıklamasını yaptı.

Çiftin, eylül ayında boşanacağı gelen bilgiler arasında.

"YÜRÜMEDİ"

Ünlü sunucu verdiği son röportajda, "Başka bir kadın ya da adam değil. Çocuk meselesi de değil problem. Yani kısacası bunların hiçbiri değil. Yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok." deyip, boşanacaklarını doğrulamıştı.