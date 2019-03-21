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Büyükelçi Lütfullah Göktaş'tan Papa’ya güven mektubu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Lütfullah Göktaş, yarın güven mektubunu sunacak.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 21:06..
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Büyükelçi Göktaş, güven mektubunu sunması için yarın Papa Francesco tarafından kabul edilecek.

Göktaş, güven mektubunu sunmasının ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından kabul edilecek. Lütfullah Göktaş'ın, güven mektubunu sunmasıyla birlikte, Vatikan nezdinde Türkiye'nin olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçilik görevine başlama süreci de tamamlanmış olacak.

LÜTFULLAH GÖKTAŞ HAKKINDA

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Göktaş, Roma'da Vatikan'a bağlı yüksek öğrenim kurumu Papalık Gregorius Üniversitesinde 1990-1994 arasında dinler tarihi alanında yüksek lisans yaptı.

Göktaş, 1998-2011 arasında Roma'da gazeteci olarak görev yaptı. Şubat 2011'de Başbakanlık Basın Danışmanı olarak atanmasının ardından Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanlığı; Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı olmasının akabinde de Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı yaptı. İtalya Devlet Nişanı alan Göktaş, birçok Arapça kitabı, Türkçe'ye çevirdi.

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