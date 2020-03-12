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Çin'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 62 bin 793'e çıktı.

AA | 12.03.2020 - 08:53..
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Çin'de koronavirüs nedeniyle ölümlerde artış yaşandı.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172’ye yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada salgından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

3 BİN 172 KİŞİ ÖLDÜ

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan vaka 80 bin 793’e çıktı.

Çin'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi

60 BİNDEN FAZLA KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında koronavirüs tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.

Çin'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi

HONG KONG'DA 129 VAKA

Koronavirüs vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Çin'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi

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