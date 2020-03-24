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Çin'de son korona vakaları yurt dışı kaynaklı

Salgını "ihraç eden" ülke konumundaki Çin'in, vaka "ithal etmeye" başlaması dikkat çekti.

AA | 24.03.2020 - 10:11..
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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğu, yurt dışından gelen kişilerde görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, son bir haftada ortaya çıkan 135 yeni vakanın 129'u, yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde görüldü.

78 VAKANIN 74'Ü YURT DIŞI KAYNAKLI

Komisyon, son 24 saatte tespit edilen 78 yeni vakanın 74'ünün yurt dışından seyahat eden kişiler olduğunu açıkladı. Ülkede en son 15 Mart'ta yeni vakaların çoğunluğu ülke içinde ortaya çıkmıştı.

Çin'de son korona vakaları yurt dışı kaynaklı

YURT DIŞINDAN PEKİN'E GELENLERE KARANTİNA

Yurt dışından gelen vakaların artması üzerine ülkenin birçok bölgesinde bu yolculara, sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Başkent Pekin'e uçuşlar testler için başka bölgelere yönelendirilirken, son 14 günde yurt dışından Çin'in diğer şehirlerinden aktarmayla Pekin'e gelmiş kişilerin, zorunlu testten geçirilip karantina altına alınacağı bildirildi.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı 81 bin 171'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 277'ye ulaştı.

Çin'de son korona vakaları yurt dışı kaynaklı

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