5 bin ABD şirketi, Rusya'yı terkediyor

Rusya Ukrayna savaşının ardından büyük şirketlerin ticaret rotalarında alternatif güzergah arayışları başladı. Rusya’dan çıkış yapan ABD şirketlerinin Türkiye’ye yönelebileceği belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sebebiyle birçok şirket Rusya'yı terketti.

CNN Türk'ün haberine göre, Ukrayna ve çoğunluğu Rusya’dan çıkacak 5 bin Amerikalı şirket de yeni rota arıyor.

O rotada ise Türkiye’nin öne çıkabileceği belirtildi.

ŞİRKETLER YENİ YATIRIM ROTALARI ARIYOR

Rusya Ukrayna savaşının ardından ticaret dengeleri küresel çapta değişmeye başladı.

Pek çok büyük Amerikan ve Avrupa şirketi özellikle Rusya’dan peyder pey çekildiğini açıkladı. Bu şirketlerin ise yatırım için henüz somut adımları olmadı.

Konunun, Türkiye Amerikan iş konseyinin ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiği belirtiliyor.

Türkiye Amerikan iş konseyi de bu konuyu ilgili bakanlıklara ilettiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir çalışma yapılması beklenirken pazar arayışında olan şirketlerin hangi sektörde, nasıl yatırım planları olduğu araştırılacak.

Bu doğrultuda Türkiye Amerikan iş konseyinin, ilgili bakanlıklarla görüşmeleri olması planlanıyor.

HEDEF 5 BİN ŞİRKETİN YÜZDE 25'İ

Hedefin ise etapta 5 bin şirketin yüzde 25'ini Türkiye’ye getirmek olduğu açıklandı.

Türkiye’ye ABD’den önemli bir ziyaret de olacak. ABD Ticaret Odasını temsilen kıdemli başkan yardımcı Myron Briiliant,bu hafta içerisinde TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun daveti ile geliyor.

Bir çalışma yemeğinde bir araya gelmesi planlanan tarafların yemeğinde, ABD ile iş yapan Türk şirketleri ile Türkiye’de yerleşik ABD’li şirketlerin olması bekleniyor.

Bu masada iki ülkenin ticari ilişkileri nasıl geliştirilir konusu ele alınacak.

ABD ticaret odası kıdemli başkan yardımcısı Brilliant, Türkiye Amerikan İş Konseyi ile de 18 Mart'ta bir toplantı yapacak.