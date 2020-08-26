92 yaşındaki Vietnamlı, 80 yıldır saçlarını kesmiyor ve yıkamıyor

“Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum” diyen Nguyen Van Chien, ilahi bir çağrı geldiğini söylüyor.

Vietnam’ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan 92 yaşındaki Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle saçlarına dokunmuyor.

Uzunluğu neredeyse beş metreyi bulan saçlarıyla gurur duyan Chien, “Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. Bir şeyi değiştirmeye cesaret edemem, saçımı taramam bile. Saçlarımı sadece besliyorum; kuru ve temiz kalması, güzel görünmesi için bir şalla sarıyorum.” diyor.

RUHSAL BİR ÇAĞRI, DİNİ BİR GÖREV…

Birden fazla tanrıya taptığını söyleyen Chien, saçlarını uzatmanın ruhsal bir çağrı ve dini bir görev olduğuna inanıyor.

Okula giderken saçlarını kesmesi gerektiği için üçüncü sınıfta eğitim hayatına son veren Chien, bundan sonra bir daha hiç saçını kesmediğini, yıkamadığını hatta taramadığını söylüyor.

Chien, “Saçlarımın siyah, kalın telli ve güçlü olduğunu hatırlıyorum. Taradım, düzgün görünmesi için çözdüm. Ama ilahi gücün çağrısını duyduğumda, seçildiğimi hemen anladım. Saçıma dokundum ve bir gecede gerçekten sert bir hal aldı. Başıma bağlıydı ve kendi başına bir varlık kazandı.” ifadelerini kullanıyor.

SAÇLARIYLA OĞLU DA İLGİLENİYOR

Chien’in beşinci oğlu Nguyen Van Luom ise saçlarıyla ilgilenme konusunda kendisine yardımcı oluyor. Luom, saç ve ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor ve bir adamın saçını iple yeniden tutturmaya çalıştıktan sonra öldüğüne tanık olduğunu savunuyor.

Luom, “Böyle şeyler basit görünebilir ancak kutsallar.” diyor.