ABD’nin yeni First Lady’si: Jill Biden

Eşi Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Beyaz Saray’a bu kez First Lady olarak adım atan Jill Biden’ı yakından tanıyalım.

Ensonhaber.com / Cansu Küfeli

Kıran kıran geçen ABD seçimlerinin ardından rakibi Donald Trump’ı yenerek başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, resmi olarak ABD’nin yeni başkanı oldu.

Sırasıyla 1987 ve 2007 yıllarında başkanlık seçimlerinde aday olmaya niyetlenen, ancak 87 yılındaki birinci adaylık sürecindeki adaylık konuşmasından intihal yaptığı gerekçesiyle çekilen, 2007 yılında ise Barack Obama’nın popülaritesi karşısında aday olmaktan vazgeçerek Obama’nın sağ kolu olarak kalan Joe Biden, 2020 seçimlerinde hayallerine kavuşarak 4 yıl boyunca Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturdu.

JOE BIDEN’LA İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Joe Biden’nın 4 sene sürecek iktidar sürecinde yanında olacak isim ise 43 yıllık eşi Jill Biden. Peki Amerika’nın yeni First Lady’si olarak unvanı Melania Trump’tan devralan Jill Biden kimdir?

New Jersey, Hammonton'da 1951 yılında doğan ve ilk gençlik yıllarını Pensilvanya'da geçiren Jill Biden, İtalyan kökenli bir aileye mensuptur. Banka memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olan Jill Biden, 19 yaşındayken kolejli bir futbol oyuncusu olan Bill Stevenson ile evlendi. Eşiyle birlikte bar işleten Jill, mutsuz bir evlilik sürecinin ardından 1974 yılında eşinden boşandı.

43 YILLIK EVLİLİKLERİNDE 3 ÇOCUK BÜYÜTTÜ

Ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla 1975 yılında ABD’li Senatör Joe Biden’la tanıştı. 1972 yılında bir araba kazasında eşini ve 1 yaşındaki kızını kaybetmesinin ardından 2 erkek çocuğuyla yalnız kalan Joe Biden, Jill’e ilk görüşte aşık oldu ve çift 1977 yılında dünyaevine girdi.

Joe Biden’ın ilk eşinden olan çocukları Hunter Biden ve Beau Biden’a oldukça iyi bir anne olan Jill, 1981 yılında Joe Biden’la ortak çocukları olan Ashley Biden’ı dünyaya getirdi.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLARAK DEVLET LİSELERİNDE ÇALIŞTI

Doğumdan sonra da mesleği olan öğretmenliğe devam eden Jill Biden, tam 13 yıl boyunca çeşitli devlet liselerinde İngilizce ve tarih öğretmenliği yaptı. Eşi Joe Biden’ın 2008 yılında ABD Başkan Yardımcısı seçilmesine kadar olan süreçte öğretmenlik alanında yüksek lisans yaptı ve birçok organizasyonda gönüllü olarak çalıştı, kadın ve çocuklara yönelik bilinçlendirme kampanyalarında aktif rol aldı.

ABD TARİHİNİN İLK MAAŞLI ÇALIŞAN “SECOND LADY”Sİ

Joe Biden’ın Beyaz Saray’daki görevi sürecinde de lise öğretmenliği bırakmadı ve 2009’de doktorasını tamamlamasının ardından Kuzey Virginia Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak işe başladı. Jill Biden, ABD tarihinde başkan yardımcısı eşi olarak maaşlı bir işte çalışmaya devam eden ilk eş oldu.

MICHELLE OBAMA İLE OLAN YAKIN ARKADAŞLIĞIYLA BİLİNİYOR

Dönemin first lady’si Michelle Obama ile yakın ilişki kuran Jill Biden birçok organizasyonda gönüllü olarak aktif rol almaya devam etti. Devlet üniversitesinde ders verdiği süreçte mütevazı tavırlarıyla bilinen Jill Biden, eşinin kim olduğunu açıklamamaya özen gösterdi. Joe Biden’ın 2012 yılında ikinci kez başkan yardımcısı seçilmesinin ardından da kariyerine devam eden Jill Biden, tüm seçim süreçlerinde eşinin yanında yer alarak kampanyalara dahil oldu.

EŞİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Joe Biden’ın oğlu ve kendisinin üvey oğlu Beau Biden’ın beyin kanseri nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan çift, yas tutan eşinin Demokrat Parti başkan adaylığında yer almaktan vazgeçtiği dönemde de yine ona en büyük desteklerden biri oldu.

BEYAZ SARAY’IN YENİ LADY’Sİ

Eşi Joe Biden’ın en büyük destekçisi olan Jill Biden, 2019 yılına kadar üniversitedeki profesörlük görevini sürdürdü. 2020 Başkanlık yarışında eşinin yanında yer alarak kampanya sürecine dahil olan Jill Biden, Joe Biden’ın kazandığı seçimlerin ardından resmi olarak yeni ABD First Lady’si unvanını aldı.