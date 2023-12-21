ABD basını, Hamas'ın masaya oturmak için İsrail'e sunduğu şartları paylaştı İsrail ile arabulucular üzerinden görüşmelerini sürdüren Hamas, barış için şartlarını sıraladı. Hamas'ın siyasi bürosundan yapılan açıklamada, "Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin devleti kurmak istiyoruz" denildi.

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İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Esirlerin takası için çatışmalara insani ara verilirken, bu aranın yeniden uzatılması için çabalar devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesini sağlamak üzere kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

WSJ: Hamas, savaşın bitirilmesini planlıyor

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Hamas, Gazze savaşının sona erdirilmesine yönelik plan yapmaya başladı." diye yazdı.

Hamas'ın siyasi figürlerinin, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle (FKÖ), savaş bittikten sonra Gazze ve Batı Şeria'nın nasıl yönetileceği konusunu değerlendirdiği belirtildi.

"En açık işaret"

Haberde, "Görüşmeler, Hamas'ın siyasi grubunun çatışmanın ardından gelecek için plan yapmaya başladığının en açık işareti." denildi.

Mısır, Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk yapan ülkelerden arasında. Hamas, Kahire'den muhataplarına, İsrail ile masaya oturma şartlarını sıraladı.

Hamas'tan masaya oturma şartları

Buna göre, ancak İsrail'in saldırılarının sona ermesinden sonra tüm rehinelerin serbest bırakılabileceği konuşuluyor.

Bunun için de tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması gerektiği kaydedildi.

"Savaşmak istediğimiz için savaşmıyoruz"

Hamas'ın Doha merkezli siyasi bürosu üyesi Husam Badran, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Sadece savaşmak istediğimiz için savaşmıyoruz." dedi.

"Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin devleti kurmak istiyoruz"

"Toplamı sıfır olan bir oyunun taraftarı değiliz." diyen Badran, şöyle devam etti:

Savaşın bitmesini istiyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te bir Filistin devleti kurmak istiyoruz.

ABD: Mısır'da 'çok ciddi' müzakereler var

The Guardian'ın aktardığına göre, ABD, Gazze'de yeni bir ateşkes ve daha fazla İsrailli rehinenin serbest bırakılması konusunda Mısır'da "çok ciddi" müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Ancak Hamas'ın, İsrail'in saldırılarının tamamen sona erdirilmesinden "daha azını tartışmayacağını" vurgulaması nedeniyle anlaşma ihtimalinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.

Devam eden müzakereler, New York'ta daha uzun süreli ateşkes çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararına ilişkin oylama sırasında geldi.